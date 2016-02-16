В ГПУ ничего не знают о рапорте Шокина
В Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины заявляют, что у них нет какой-либо официальной информации о написании генеральным прокурором Виктором Шокиным рапорта об отставке.
Об этом УНИАН заявил один из руководителей управления.
"У меня нет никакой информации об этом. То есть — ноль", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, президент Украины Петр Порошенко в своем обращении призвал Шокина подать в отставку.
"Сегодня утром у меня была встреча и обстоятельный разговор с генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке", - сказал Порошенко.
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Позже народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что Шокин подал в отставку с должности генпрокурора.