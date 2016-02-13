Порошенко обратился к Путину: "Это не гражданская война в Украине, это ваша агрессия"

Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту России Владимиру Путину и напомнил ему, что в Украине нет гражданской войны, а есть только агрессия России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал в ходе президентских дебатов во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Это не гражданская война в Украине, это ваша агрессия, господин Путин, и это не гражданская война в Крыму – это ваши солдаты, которые оккупировали мою страну, и это не гражданская война в Сирии – это ваши самолеты, которые бомбят гражданское население в Сирии», - подчеркнул Порошенко.