Порошенко: агрессия России против Украины - моральный тест для цивилизованного мира

По словам Президента, в противостоянии агрессору Украина сегодня больше всего нуждается в солидарности, которая является сильным оружием против несправедливости, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы обязательно победим, потому что правда на нашей стороне. Но мы это сделаем гораздо быстрее, если будем чувствовать поддержку и солидарность международного сообщества», - подчеркнул Петр Порошенко.

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По словам Петра Порошенко, продолжающаяся гибридная война России против Украины показала, что перед международным сообществом встал еще один вызов, которой требует консолидации усилий. «Отдельной форме невоенной агрессии стали полномасштабные информационные войны и пропагандистские кампании. Фейковые новости, откровенная ложь для оправдания агрессии, пропаганда нетерпимости и насилия - явления одного уровня, которые подрывают принципы свободы слова. Поэтому задача по укреплению роли информации в деле поддержания мира и безопасности - как никогда актуальна», - сказал Петр Порошенко.

Президент призвал Генеральную Ассамблею решительно осудить эти позорные явления и обсудить пути противодействия им.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко в ходе выступления подчеркнул, что РФ не только развязывала гибридные войны, но и десятилетиями создавала вокруг "пояс нестабильности". "Несмотря на тот факт, что пока Россия отказывается официально признать прямое военное вмешательство, сегодня нет никаких сомнений, что это агрессивная война направлена против моей страны, против Украины", - отметил президент.