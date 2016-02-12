Минский тупик

В московской политической тусовке ходит новая легенда. У главы МИД РФ Сергея Лаврова в неформальной обстановке спросили, чего же хочет добиться Кремль в Украине. Ответ был очень лаконичным: Россия хочет превратить Украину во вторую Боснию. Так это или нет, судить сложно, но, в любом случае, Москва делает все возможное, чтобы, отвлекая внимание от захвата Крыма, создать в Украине анклав, не подчиняющийся центральной власти. Роль Республики Сербской, по задумке московских кукловодов, должны сыграть карикатурные «ДНР» и «ЛНР». Именно через них планируется блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, требовать внеблоковый статус и пробовать протолкнуть другие свои несбыточные «хотелки»: федерализацию и предоставление русскому языку статуса государственного.

Для достижения своих целей Москва используется исключительно военные средства. А функция российских дипломатов и кремлевских экспертов сводится к обоснованию правильности боевых действий или маскировке военного вторжения под восстание «шахтеров и трактористов»

Для достижения своих целей Москва используется исключительно военные средства. А функция российских дипломатов и кремлевских экспертов сводится к обоснованию правильности боевых действий или маскировке военного вторжения под восстание «шахтеров и трактористов».

Ровно год назад в Минске был подписан документ, который должен был остановить кровопролитие на востоке Украины. Однако подписанты преследуют разные, и даже диаметрально противоположные, цели. Если Путин добивается того, о чем сказано выше, то Меркель и Олланд хотят прекратить артиллерийскую канонаду в Центре Европы. Задача Порошенко – сохранить Украину и остановить напалм «русского мира».

Документ, условно названный Минск-2, составлен так, что российская и украинская сторона абсолютно по-разному его читают. Для Кремля важно сыграть в имитацию в вопросе урегулирования, то есть, сохранить реальный военный и политический контроль над захваченными частями Донецкой и Луганской областей, при этом оставить Украине разрушенную инфраструктуру и миллионы соцвыплат. У Киева цель предельно проста и логична: вернуть контроль над границей и навести порядок в своем доме.

Минские соглашения соответствуют интересам нашей страны с большой натяжкой. Однако не стоит спешить с критикой в адрес украинских властей. Чтобы получить документ о мире на своих условиях, нужно выиграть войну или битву перед скреплением бумаг. Понятно, когда орда боевых бурятов и прочих «русских воинов» со всех сторон окружает Дебальцево, и впереди маячит вероломное вторжение по другим направлениям, нужно подписывать все, что угодно, чтобы выиграть время, сохранить армию и перегруппироваться.

Россия не собиралась и не собирается выполнять Минск-2. Как и Минск-1. Как и любые соглашения по Донбассу

Россия не собиралась и не собирается выполнять Минск-2. Как и Минск-1. Как и любые соглашения по Донбассу. Сразу после подписания, 12 февраля прошлого года, российская армия еще четыре дня продолжала захват Дебальцево. «Освободители» чуть не стерли украинский город с земли: часть зданий полностью уничтожена, почти все дома получили повреждения. Путин требовал взять этот город любой ценой. Потери противника засекречены, и сколько бойцов «русского мира» осталось лежать в украинском черноземе, вряд ли станет известно. В первую очередь, потому, что самим русским это не интересно. Поговаривают, что командиру российской группировки тайным указом даже выдали звезду героя России за «успешную операцию».

Под аккомпанемент обстрела украинских позиций Кремль продолжил песню о «политическом урегулировании», первым пунктом которого должно стать признание главарей боевиков – в основном, граждан России – и местных коллаборантов в качестве стороны конфликта.

В Москве часто любят проводить параллели вторжения на Донбасс с подавлением чеченского восстания, которое называют «восстановлением конституционного порядка». Предлагается простой алгоритм, мол, русские для «единства страны» пошли на компромисс и признали (читай, перекупили) часть бывших полевых чеченских командиров. Недавних боевиков (а может, ополченцев?) сделали легальными хозяевами Чечни. Кадыров узаконил собственную армию и полицию, которой позволено, по его собственным словам, стрелять в федералов, приехавших в республику без приглашения…

Аналогичный вариант выбивают от властей Украины. В Кремле хотят, чтобы люди, убивавшие украинских защитников, могли ходить по Верховной Раде в Киеве, и там пересказывать выдержки из курса российского пропагандиста об украинской хунте.

Что ж, Украина – не Россия. Президент Украины, который согласится на такой шаг, может смело заказывать билет в Ростов (или Липецк). В один конец. Украинцы этого не поймут. Это будет воспринято всеми как предательство. После того удержать президентскую булаву вряд ли удастся.

В итоге, Минский процесс зашел в тупик. Этого не скрывают в Москве

В итоге, Минский процесс зашел в тупик. Этого не скрывают в Москве. Конечно, заседания в этом формате будут проходить еще долго, возможно, годы, но результата не будет. Уж слишком разные цели.

Возвращать захваченную землю не входит в планы Москвы. Российские стратеги думают еще поторговаться. На данном этапе решено сделать паузу и оставить все как есть, как минимум, до следующих выборов в Украине. А после, через нового президента, премьера или другой состав Рады, попытаться выполнить намеченную программу. Несговорчивость грозит активизацией боевых действий и новой партией российских «добровольцев». Судьба доверчивых и падких на прелести «русского мира» граждан Украины, оставшихся на разоренном Донбассе, кремлевских сценаристов не интересует.

Роман Цимбалюк, Москва