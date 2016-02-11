Яценюк объявил план выхода страны из кризиса - нардеп
Премьер-министр Арсений Яценюк во время сегодняшнего заседания правительства объявил план выхода Украины из политического кризиса.
Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
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По его словам, план базируется на принятии принципов новой украинской политики.
"Это нетерпимость к проволочкам с реформами, нетерпимость к вмешательству различных ветвей власти в работу друг друга, нетерпимость к политическому вмешательства и политической коррупции", - отметил Бурбак.
Председатель фракции подчеркнул, что эти принципы ложатся в основу новой программы действий правительства на 2016 год, которая предусматривает 379 конкретных решений парламента, правительства и президента.
"И третий пункт плана - это замена руководства топ-50 государственных предприятий на новых конкурсных началах и прозрачная приватизация", - сказал Максим Бурбак.