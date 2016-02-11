ТОП-50 компаний Украины должны получить новых директоров - Яценюк
17:10, 11 февраля 2016Политика
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Ведущие 50 государственных компаний Украины должны получить новых руководителей, которые будут избраны на конкурсах Номинационным комитетом при Министерстве экономического развития и торговли Украины.
ТОП-50 компаний Украины должны получить новых директоров / УНИАН
Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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"Все ТОП-50 компаний должны получить новых независимых директоров", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что ни министры, ни народные депутаты, ни бизнесмены не должны вмешиваться в эти решения.
"Потому что это нарушение закона. Это коррупция, которую мы не потерпим", - сказал Яценюк.
По его словам, следом за госпредприятиями конкурсы на руководящие должности пройдут в госбанках.
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