ТОП-50 компаний Украины должны получить новых директоров - Яценюк

17:10, 11 февраля 2016
Политика
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Ведущие 50 государственных компаний Украины должны получить новых руководителей, которые будут избраны на конкурсах Номинационным комитетом при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Фото УНИАН

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Все ТОП-50 компаний должны получить новых независимых директоров", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что ни министры, ни народные депутаты, ни бизнесмены не должны вмешиваться в эти решения.

"Потому что это нарушение закона. Это коррупция, которую мы не потерпим", - сказал Яценюк. 

По его словам, следом за госпредприятиями конкурсы на руководящие должности пройдут в госбанках.

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