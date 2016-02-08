Почти полсотни бойцов 53-й бригады покинули полигон Широкий Лан из-за ужасных условий содержания

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, автобус, который выехал навстречу бойцам, довез их до Николаева. Сейчас проходит встреча военнослужащих с военным прокурором и командованием.

Читайте такжеКрасный Крест в Украине зарабатывает буквально на всем - СМИ

В ОГА отметили, что встреча проходит в помещении Николаевской райгосадминистрации, там присутствуют и журналисты.

По словам волонтеров, бойцов передислоцировали под Николаев 4 дня назад.

«Военнослужащие спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды - только сухой паек», - отметили волонтеры.

Как рассказал один из военных местному изданию Преступности.НЕТ, у некоторых бойцов матрасы со вшами, лекарства просрочены, при том, как волонтерская помощь с территории бригады вывозится машинами.

Согласно сообщению, боец также сообщил, что они неоднократно обращались уже по этому поводу, однако должной реакции не последовало, в связи с чем они приняли решение отправиться в прокуратуру.