Сытник рассказал о безответственности депутатов, подающих заявления в НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что народные депутаты часто злоупотребляют своим правом на обращение в НАБУ относительно коррупции, преследуя политические цели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил сегодня на пресс-конференции.
По его словам, в НАБУ приходит очень много депутатских обращений, а отдельные депутаты отправляют их сотнями.
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"Политики начинают использовать уголовные производства в своих политических разборках. Ежедневно мы получаем по 20 обращений от депутатов. А отдельные депутаты присылают больше сотни. Так у меня возникает вопрос: а сколько законов вы написали? Больше или меньше, чем обращений? И много таких обращений заканчивается тем, что человек говорит: а я не знаю, что вам сказать, мне об этом ничего не известно. А то, что я написал, есть в прессе", - отметил Сытник.
Он также заявил, что есть факты, когда чиновника приглашают в НАБУ предоставить объяснения, а когда предлагают подписаться об ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, "начинается паника, не хотят подписывать".
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