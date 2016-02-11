Сытник рассказал о безответственности депутатов, подающих заявления в НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в НАБУ приходит очень много депутатских обращений, а отдельные депутаты отправляют их сотнями.

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"Политики начинают использовать уголовные производства в своих политических разборках. Ежедневно мы получаем по 20 обращений от депутатов. А отдельные депутаты присылают больше сотни. Так у меня возникает вопрос: а сколько законов вы написали? Больше или меньше, чем обращений? И много таких обращений заканчивается тем, что человек говорит: а я не знаю, что вам сказать, мне об этом ничего не известно. А то, что я написал, есть в прессе", - отметил Сытник.

Он также заявил, что есть факты, когда чиновника приглашают в НАБУ предоставить объяснения, а когда предлагают подписаться об ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, "начинается паника, не хотят подписывать".

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