"Человек, который решает проблемы": СМИ рассказали, по каким "личным" вопросам в госорганах обращались к Кононенко

Об этом пишет издание "Новое время".

“Влияет ли он на решение фракции? Во многом да. Если он прав, фракция принимает его позицию. В этом ничего дурного нет”,- рассказал Александр Грановский, который близок к соратнику президента как по интересам, так и физически - сидит рядом в сессионном зале.

В парламенте, как осторожно выразился Грановский, его сосед входит в группу депутатов БПП из 19 человек. Там же - и сам Грановский, и, среди прочих, Геннадий Чекита. Последнего министр экономики Абромавичус обвинял в лоббировании своего кандидата на пост главы одной из госкомпаний.

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В сессионном зале Кононенко не только координирует работу самой большой фракции, нардепы часто обращаются к нему по личным вопросам, решение которых зависит от позиции госорганов. “Проблемы в (госкорпорации) Укроборонпроме? Бегут к Кононенко. Проблемы в министерстве? Бегут к Кононенко. Прокуратура, СБУ? Бегут к Кононенко”, - рассказывает Чумак.

С фактом особо близких отношений многолетнего друга Порошенко с главой Генпрокуратуры столкнулся Виталий Касько, замгенпрокурора. Он рассказал, что через главу ГПУ Виктора Шокина получал “справки” от друга главы государства.

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“Кононенко хотел, чтобы прокуратура по тем или иным делам заняла определенную позицию,- пояснял заместитель Шокина. - И эта позиция была прописана в этих “справках”. Касько отказался работать по ним. Влияние Кононенко на ГПУ отмечает и Новак. Она уже несколько лет ведет дело по незаконной застройке на киевской улице Никольско-Слободской. Кононенко в нем принял сторону застройщика. Став депутатом Рады, Новак добилась, чтобы Шокин открыл дело против незаконного строительства. Но дальше все застопорилось. Парламентарий с полусотней коллег написала жалобу в ГПУ и, решив, что замял дело Кононенко, пришла поговорить с президентским соратником. А тот с ходу заявил, что знает о существовании жалобы на него. “Это продемонстрировало, что он абсолютно вхож в прокуратуру. Ему показывают все письма, всю документацию, которая приходит на него”, - говорит депутат.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Айварас Абромавичус подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины, назвав ключевой причиной увольнения конфликт с первым заместителем руководителя фракции БПП Игорем Кононенко, который, по словам Айвараса Абромавичуса, пытается расставить своих людей в министерстве и на подконтрольных ему предприятиях, чтобы контролировать денежные потоки.

Кононенко назвал эти обвинения попыткой переложить ответственность за неудачи в работе министерства и предложил Абромавичусу пройти полиграф.

НАБУ открыло уголовное производство в связи с заявлениями Айвараса Абромавичуса. Сегодня около двух часов назад Абромавичус приехал в НАБУ для дачи показаний.

Полный текст читайте в выпуске журнала "Новое время" 12 февраля.