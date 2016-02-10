Адвокаты Корбана будут подавать заявление в Европейский суд по правам человека

Суд отменил постановление, вынесенное судьей Днепровского райсуда столицы Николаем Чаусом об изменении меры пресечения политику с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 25 февраля, но принял новое решение, которым определил срок ареста Геннадия Корбана до 23 февраля. Для рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов укроповца суд провел 9 заседаний, первое из которых состоялось еще 5 января.

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Решение Апелляционного суда города Киева, которым он частично удовлетворил жалобу защитников члена политсовета УКРОПа Геннадия Корбана на его содержание под стражей, является уникальным. Об этом во время брифинга сообщил журналистам адвокат Геннадия Корбана Юрий Сухов. «Это решение является уникальным. Я впервые сталкиваюсь с таким подходом Апелляционного суда, и он вызывает много вопросов. Я думал, что судью Киреева в Украине не превзойдет никто, но в очередной раз ошибся», – заявил он.

По словам защитника, решение Апелляционного суда является странным по двум причинам. Во-первых, Апелляционный суд фактически задним числом арестовал Геннадия Корбана, но, с другой стороны, признал абсолютно незаконным решение судьи Николая Чауса. «Таким образом, встает вопрос, на каком основании Геннадий Корбан содержался под стражей до 10 февраля, ведь Апелляционный суд признал незаконным соответствующее решение», – удивляется Юрий Сухов.

Адвокат также сообщил, что это решение открыло для стороны защиты возможность обращения в Европейский суд по правам человека. «Мы уже начали готовить заявление и по этим действиям Апелляционного суда. Пока не сообщалось, что они там напишут и как обоснуют свое решение», – отметил он.

По словам Юрия Сухова, проект заявления по делу Геннадия Корбана в ЕСПЧ уже насчитывает 219 пунктов нарушений. «Безусловно, Европейский суд по правам человека признает арест Геннадия Корбана незаконным, но потом встанет вопрос, кто за это будет нести ответственность и выплачивать ущерб за такие незаконные решения», – убежден защитник.

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«Получается, апелляция приняла решение задним числом. Если гражданское общество не встанет и не начнет настаивать на том, чтобы заменить всех судей, то каждого из вас может ожидать такая судьба. И поэтому думайте, в каком государстве мы хотим жить: в полицейском, где судьи контролируются прокурорами и политическими коррупционерами, или правовом, где есть справедливость, где есть честный суд, где есть нормальные следственные органы, а не то, что нам досталось от Советского Союза и Януковича. Если против кого-то завтра будет заказано дело, заказано судебное решение, то, поверьте, вызывайте свидетелей, бейтесь – не бейтесь, шансов нет. Поэтому только гражданское общество, только его настойчивость могут победить и изменить такую беспредельную судебную систему в нашей стране», – прокомментировал журналистам решение Апелляционного суда по жалобам своих адвокатов член президиума политсовета УКРОПа Геннадий Корбан.

Напомним, 28 декабря 2015 года судья Днепровского районного суда Николай Чаус вынес решение, которым удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении Геннадию Корбану меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей в течение 60 суток и самовольно продлил срок действия меры пресечения, который истекал 31 января 2016 года. Решение было принято по результатам почти 36-часового заседания, на которое подсудимый был доставлен из Института имени Н. Амосова после проведения стентирования. Во время заседания в Днепровском райсуде у Геннадия Корбана случился гипертонический криз, врачи «скорой» требовали неотложной госпитализации, однако сотрудники правоохранительных органов не позволили доставить политика в медицинское учреждение, заблокировав автомобиль «скорой» во дворе суда.