Первые лица государства поклонились Шевченко и Грушевскому

По случаю Дня Конституции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, вместе с главой государства в возложении цветов приняли участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, народные депутаты Украины.