Экс-судья КС Шишкин предлагает принять закон о лишении гражданства за коллаборационизм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Шишкина, в ситуации с Донбассом целесообразно вести речь не о сепаратизме, а о коллаборационизме, поскольку «они подняли флаг чужого государства и ввели чужие войска».

Говоря о Минских соглашениях, Шишкин назвал их юридически ничтожными. По его словам, на Украину возложили обязанности, в том числе «такой дикий, как изменение нашей Конституции».

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Как сказал Шишкин, можно понять обязательства по прекращению огня, отводу войск, но нельзя оправдать диктовку Государству Украина требований о внесении изменений в Основной Закон.

По его словам, если говорить о формальной стороне, то возникает вопрос: «насколько тот, кто от имени Украины взял такие обязанности, был уполномочен на это».

Он продемонстрировал распоряжение №953/2014-рп президента Украины Петра Порошенко о назначении экс-президента Леонида Кучмы уполномоченным на участие в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. По его словам, в распоряжении сказано, что Кучма действует на общественных началах. «Хотел бы знать, как это - на общественных началах осуществляя полномочия, может возлагаться на субъект международного права (Государство Украина - УНИАН) выполнение таких обязанностей?» - спросил Шишкин.

Он подчеркнул, что ни о каких изменениях в Конституцию Украины не может быть речи. По его словам, Основным Законом предусмотрено, что такие изменения не могут вноситься, когда есть условия военного положения, то есть объявление такого состояния, а его признаки.

Шишкин напомнил, что в статье 157 Основного Закона говорится: «Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного положения. По его словам, «в законах Украины, актах Верховной Рады, в актах президента безапелляционно констатируется оценка военных действий, которые происходят в Украине в течение 2014-2015 годов, такими терминологическими конструкциями – «война». Это не я сказал, это наш парламент сказал, это президент сказал: военная агрессия, неприкрытая агрессия, эскалация вооруженной агрессии, оккупации, оккупационные силы».

«Разве это не свидетельствует о наличии у нас условий военного положения?», - спросил Шишкин.

По его убеждению, сегодня есть все возможности для проведения и децентрализации, и судебной реформы без внесения изменений в Конституцию Украины, а путём изменения законодательства.