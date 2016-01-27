Эксперты призывают Раду не принимать изменения в Конституцию в части децентрализации под внешним давлением

Об этом они заявили на пресс-конференции УНИАН.

В частности, бывший судья Конституционного Суда Украины Виктор Шишкин считает, что предложенные президентом изменения в Конституцию в части децентрализации не являются ни реформаторскими, ни положительными.

«Именно в этих изменениях оказалось наиболее негативное явление для перспектив развития нашего общества в будущем», - заявил Шишкин.

По его словам, предложенное дополнение раздела XV "Переходные положения" Конституции п. 18 следующего содержания: "Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом" – это покушение на государственный суверенитет Украины.

«В Минских договоренностях речь идет о фактической сдаче суверенитета Украины и попытке выполнить те задания, которые звучат из Москвы», - считает Шишкин.

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В свою очередь, политик, общественный деятель, народный депутат Украины I-IV и VI созывов Тарас Стецькив считает недопустимым принятие изменений в Конституцию фактически в условиях военного положения и под внешним давлением.

«Если уж говорить об альтернативе изменениям в Конституцию под внешним давлением, то, на мой взгляд, такой альтернативой является принятие новой Конституции самим народом как высшим сувереном в нашей стране через созыв им учредительного собрания и написание Конституции учредительным способом», - заявил Стецькив.

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Политик, общественный деятель, народный депутат Украины III, VI и VII созывов Инна Богословская напомнила, что вчера два облсовета - Тернопольский и Львовский – приняли обращение с призывом к ВР не принимать изменения в Конституцию под внешним давлением.

«Мы знаем, что Галичина всегда была носителем духа суверенитета и независимости. Мы уже предупреждали год назад, что, если будет попытка продавить «Минск», Украина начнет «трещать по периферии». То есть все области, которые имеют внешние границы с другими странами, будут рассматривать возможность для себя «особых статусов». Это один из планов Путина», - подчеркнула она.

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«Поскольку нет 300 голосов в парламенте для принятия изменений в Конституцию в части децентрализации, мы видим, что будет попытка продавить через некоторые законы, которые фактически легитимируют то, что сейчас не удается сделать через изменения в Конституцию. Это законы о выборах на Донбассе и об амнистии боевиков, принятие которых является также недопустимым», - добавила Богословская.