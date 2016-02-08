Абромавичус подтвердил подлинность опубликованной скандальной переписки с Пасишником

Об этом Абромавичус заявил журналистам перед допросом в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает "Громадське".

"У меня в телефоне есть много интересной информации, поэтому я им очень дорожу, я волновался за целостность некоторых данных, поэтому на всякий случай отправил Сергею Лещенко, которому доверяю, этот скриншот", – сказал глава Минэкономики.

По его словам, эти доказательства он представит на допросе в НАБУ.

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"Есть свидетельства о том, что некоторые политики давят на назначения на ключевые позиции как в государственных компаниях, так и на заместителей министров, в том числе МЭРТ, поэтому мы должны конструктивно пообщаться с НАБУ. Мы принесли все, что у нас есть – скриншоты и другие вещи", – добавил министр.

Напомним, скандальную переписку главы МЭРТ Айвараса Абромавичуса и исполнительного директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в своем блоге опубликовал сегодня нардеп Сергей Лещенко. На скриншоте видно, что во время переписки Пасишник писал Абромавичусу, что предложение стать заместителем министра ему "поступило от команды Петра Алексеевича (Порошенко – Ред.)".