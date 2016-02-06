Абромавичус собирает пакет документов с доказательствами злоупотреблений для НАБУ

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я сейчас делами министерства практически не занимаюсь. Я занимаюсь тем, что собираю пакет документов, чтобы в понедельник пойти в НАБУ и передать его. У меня, у других есть достаточно фактажа..., принесем документы и по госпредприятиям", − сказал Абромавичус.

Он добавил, что общество не доверяет правоохранительным органам и судебной системе, и выразил надежду, что НАБУ сможет расследовать предоставленные факты объективно.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о своем увольнении с должности министра экономического развития и торговли. Позже, президент Петр Порошенко написал, что министр экономики Абромавичус должен остаться работать в правительстве. Известие о том, что он уходит с должности вызвало негативную реакцию западных партнеров Украины, а также ключевых кредиторов.