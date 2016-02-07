В украинской делегации объяснили, почему заседание Комиссии Украина-НАТО на встрече министров обороны Альянса не состоится

Об этом в интервью УНИАН заявил исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок.

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«Никаких сигналов это не дает. Потому что, во-первых, мы уже заметили, что российская сторона не воспринимает никаких сигналов, кроме сигналов силы и экономического давления. А во-вторых, у нас было заседание Комиссии на министерском уровне месяц назад. Ситуация не ухудшилась, но, увы, не улучшилась. Поэтому проводить министерское заседание через месяц после предыдущего, для того чтобы еще раз подтвердить поддержку, я вижу нецелесообразным, потому что эта поддержка ощутима, известна и понятна всем, даже нашим российским «партнерам», которые не с первого раза и даже не со второго понимают все, что им говоришь», - сказал дипломат.

По мнению Божка, для того чтобы «дать РФ действительно мощный сигнал, который они могут понять, каждое наше заседание на высоком и высшем уровне должно иметь практический смысл».

«Когда, как вы помните, было время, когда даже протокольное мероприятие на высоком или самом высоком политическом уровне для нас было очень важным, потому что с нами просто не хотели разговаривать. Сейчас с нами хотят разговаривать и, более того, разговаривают на ежедневной основе и на серьезные темы. Поэтому, если мы планируем мероприятие на уровне министра или выше, мы должны иметь от него серьезный практический результат, но если мы не готовы его обеспечить, мы можем провести это заседание чуть позже. С нами готовы встречаться и говорить. В этом я вас уверяю», - подчеркнул и.о. главы миссии.

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По его словам, то, что заседания Комиссии Украина-НАТО не проводится, объясняется тем, что «мы не успели вместе с Альянсом подготовить содержательное наполнение заседания Комиссии Украина-НАТО в рамках министерских мероприятий НАТО в феврале».

«Поэтому такое заседание пройдет позже. Я уже говорил однажды - для нас во взаимодействии с Альянсом после определенного времени более важным стало содержание, чем «картинка», - пояснил Божок.