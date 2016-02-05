В Минобороны России заявили, что отказались от переговоров с НАТО по "военной ситуации в Украине"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра обороны России Анатолий Антонов сказал журналистам в Москве.

Он заявил, что «на днях председатель Военного совета НАТО генерал П.Павел выступил с критикой России о ее якобы неготовности восстанавливать контакты с альянсом». «От Альянса поступил запрос о проведении телефонного разговора между генералом П.Павелом и начальником Генштаба вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым. Основной целью разговора была заявлена «необходимость проверки каналов оперативной связи», также были предложены к обсуждению вопросы, касающиеся военной деятельности по обе стороны границ, порядка урегулирования инцидентов между ВС РФ и ОВС НАТО, военная ситуация в Украине, выполнение Минских соглашений и деятельности ОБСЕ в Украине», - сказал Антонов.

Читайте такжеВ России считают, что конфликт в Украине возник из-за желания Запада заставить Киев сделать выбор "с нами или против нас"

Он подчеркнул, что «все необходимые технические возможности для поддержания контактов между военным руководством НАТО и РФ давно созданы, апробированы и никогда не прерывались – в Москве присутствует миссия связи НАТО, в Брюсселе работают наши офицеры. Считаем, что для проверки этих каналов связи достаточно контактов на уровне специалистов». Остальные темы, предложенные НАТО, для российского военного ведомства неактуальны, «разговор ради разговора нам неинтересен», сказал Антонов.

«Предполагаем, что призывы «пообщаться по телефону» нужны для того, чтобы возложить ответственность за кризис в наших отношениях исключительно на российскую сторону», – считает Антонов.