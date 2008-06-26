Тбилиси не пойдет в НАТО без Украины – МИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии Эка ТКЕШЕЛАШВИЛИ заявляет, что Тбилиси не пойдет в НАТО без Украины.

Как сообщает радио “Свобода”, об этом она сказала 25 июня на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ в Варшаве.

В частности, на вопрос, согласится ли Тбилиси идти к членству в Североатлантическом союзе, если ему поступит такое приглашение, а Киеву нет, Э.ТКЕШЕЛАШВИЛИ ответила: «Нет».

«Мы имеем с Украиной очень крепкое стратегическое партнерство. Это наше общее усилие, и мы считаем, что перспектива заключается в том, чтобы идти по пути к членству вместе», – заявила она.

По словам Э.ТКЕШЕЛАШВИЛИ, «сближение с НАТО вместе с Украиной дает намного большие возможности».

В свою очередь Р.СИКОРСКИЙ выразил убеждение, что Грузия заслуживает Плана действий по членству в НАТО, «а не какого-то псевдо-ПДЧ или квази-ПДЧ».

«Мы считаем несколько странным, что в сущности техническая программа подготовки к членству стала таким политическим вопросом», – добавил он.

Как сообщалось, на последнем саммите НАТО в апреле этого года некоторые страны-члены Североатлантического союза добились, чтобы предоставление Грузии и Украине Планов действий по членству в НАТО отложили.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО должны пересмотреть готовность Украины и Грузии к получению Плана действий для членства на своей встрече в декабре этого года.

Получение и выполнение Плана действий по членству в НАТО является обязательным шагом на пути к вступлению в Североатлантический союз, хотя не обязательно должен привести к этому вступлению.