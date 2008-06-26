Блок Катеринчука подал в суд на Киевский избирком

25 июня 2008 г., Блок Николая Катеринчука, образованный Киевской городской региональной организацией политической партии «Европейская партия Украины» и Региональной организацией политической партии «Европейская платформа» в городе Киеве, обратился в Окружной административный суд города Киева с исковым заявлением о признании противоправным и отмене решения Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 17 июня 2008 года №39/1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока.

«Мы считаем решение КГТИК противоправным и принятым с нарушением положений Конституции и действующего законодательства Украины», - отметил лидер Блока, председатель Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК.

По его словам, «обжалуемое решение, которое, фактически, противоречит требованиям законов Украины относительно признания избранными и регистрации других депутатов Киевского городского совета вместо тех, полномочия которых досрочно прекращены, нарушает не только права и законные интересы Блока Николая Катеринчука, но и права местного самоуправления, которые закреплены Конституцией в виде права территориальной общины города Киева самостоятельно решать вопросы местного значения”. Кроме того, по мнению лидера блока, “решение в форме постановления Киевской городской территориальной избирательной комиссии создает условия и почву для возникновения обстоятельств, когда представительский орган местного самоуправления не сможет принимать решение в пределах своей исключительной компетенции, или легитимность таких решений будет оспариваться”.

«По нашему убеждению обжалуемое решение подлежит отмене с возложением обязанности принять новое решение в полном соответствии с требованиями законодательства, а именно: обязать Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию в порядке замещения депутатов принять решение о признании избранными и зарегистрировать депутатов Киевского городского совета следующих по очередности кандидатов в депутаты, которые включены в избирательный список Блока Николая Катеринчука», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, три депутата Киевсовета из Блока Катеринчука - Павел ТЕСЛЕНКО, Борис ГАВРИЛЕНКО и Роман ЯРОШЕНКО - вопреки позиции Блока проголосовали за избрание Олеся ДОВГОГО секретарем Киевсовета. Межпартийная конференция блока досрочно прекратила полномочия всех пяти депутатов, избранных по его списку, аргументируя свое решение тем, что все они якобы не написали заявления о вхождении во фракцию Блока Катеринчука.

17 июня КГТИК отказалась в полном объеме удовлетворить заявление Блока Николая Катеринчука об отзыве депутатов этого блока в Киевсовете и зарегистрировать следующих в списке кандидатов в депутаты. Отказ базировался на том, что в КГТИК не поступило решение об отзыве депутатов Блока Катеринчука в Киевсовете от высшего руководящего органа блока – совета блока, чего требует законодательство и разъяснение ЦИК. Кроме того, теризбирком должен был получить оригинал решения межпартийной конференции о лишении мандатов пяти депутатов блока, в то же время он получил лишь выдержку из соответствующего протокола относительно решения межпартийной конференции. Также комиссия заявила, что три депутата написали заявления о вхождении во фракцию Блока Катеринчука в Киевсовете.

18 июня Политсовет Блока Николая Катеринчука заявил о соблюдении всех требований, которые предусмотрены действующим законодательством относительно отзыва депутатов блока, а также о факте прекращения полномочий пяти депутатов Киевсовета: Владимира ЛАНОВОГО, Алексея РЕЗНИКОВА, Павла ТЕСЛЕНКО, Бориса ГАВРИЛЕНКО и Романа ЯРОШЕНКО.

В то же время, 24 июня председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК высказала мнение, что пятеро депутатов Киевсовета из Блока Николая Катеринчука, в отношении которых Межпартийная конференция Блока приняла решение о досрочном прекращении их полномочий, имеют право принимать участие в пленарных заседаниях Киевсовета. Она также сообщила, что Блок Катеринчука повторно не подавал в теризбирком никаких документов о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов Киевсовета и регистрации вместо них следующих по списку кандидатов.