"Это постсоветская тусовка": Климкин не видит перспективы пребывания Украины в СНГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Министр напомнил, что формально Украина не является членом СНГ. "СНГ - это постсоветская тусовка. Наша принадлежность к этой постсоветской тусовке только подчеркивает для некоторых возможность инсценировать нашу принадлежность к постсоветскому пространству, которого уже не существует. И я очень надеюсь, и даже уверен, что никогда не будет существовать", - сказал Климкин.

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Он заявил, что у Украины есть вопросы по некоторым соглашениям, заключенным в рамках СНГ.

Министр обратил внимание, что Украина не принимает участия в заседаниях институтов СНГ и не является страной, которая присутствует в СНГ.

Климкин как пример привел вопросы, которые целесообразно решать. "Например - пенсионное обеспечение. Я направил своим коллегам-министрам вопрос, каким образом это решить. Как только мы будем иметь четкую картину, мы соберемся, посоветуемся и определим и временные рамки, и то, как нужно работать дальше, но членство в СНГ на перспективу, нам четко понятно, что это не является опцией для Украины", - заявил Климкин.