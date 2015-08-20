Яценюк объявил о выходе Украины из системы розыска преступников СНГ

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе презентации новой системы контроля биометрических данных граждан в международном аэропорту "Борисполь".

Читайте такжеУкраина пока не намерена выходить из зоны свободной торговли СНГ - Минэкономики

"Украина с 24 числа (августа - УНИАН) выходит из базы розыска стран СНГ, потому что Москва не выполняет наши процессуальные поручения, и наше присоединение к базам данных Интерпола означает, что теперь мы стали частью единой системы розыска преступников", - сказал премьер.

По словам главы правительства, присоединение к базам данных Интерпола было одним из основных условий нашего сотрудничества с европейскими партнерами и одним из условий либерализации визового режима.

"Наконец-то за 20 лет мы получили доступ к базам данных Интерпола. И теперь любой, кто находится в международном розыске, проверяется Госпогранслужбой, информация приходит из баз данных Интерпола, - сказал Арсений Яценюк. - Тот, кто в Интерполе, не сможет пройти госграницу Украины и будет задержан украинскими правоохранителями".