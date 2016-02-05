Матиос озвучил количество военных и правоохранителей из Крыма, подозреваемых в измене и дезертирстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«В течение 2014-2015 годов органами прокуратуры зарегистрировано 14 тыс. 894 производства в отношении почти 19 тысяч военнослужащих Украины, которые остались на территории АР Крым после ее аннексии, и в действиях которых есть признаки не выполнения служебных обязанностей, дезертирства, государственная измена», - сказал Матиос.

Читайте такжеВ Киеве задержали украинского офицера-дезертира из Крыма

По его словам, от общего количества этих производств 20% уже направлено в суд, против около 3 тысяч человек, в отношении других проводятся меры по розыску и задержанию.

По словам Матиоса, органы прокуратуры фактически завершили все необходимые действия, предусмотренные украинским законодательством в отношении лиц, которые перешли на сторону РФ, и сейчас необходимо принимать меры по их розыску и задержанию.

«Мы устанавливаем тех, кто не только остался на территории Автономной Республики, но и перешел на службу в вооруженные силы РФ, других ведомств. И в этом есть признаки преступления не только дезертирства, что позволит нам в дальнейшем обращаться и в международные суды».