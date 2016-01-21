Подозреваемого в госизмене экс-замкомандующего ВМС Украины вызывают на допрос в военную прокуратуру

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, Елисееву сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.408 (дезертирство) УК Украины.

«Прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием государственного обвинения в уголовных производствах следственного отдела военной прокуратуры Южного региона Украины подполковником юстиции Черным в соответствии с требованиями ст.ст. 36, 112, 133 УПК Украины на 10 часов 26 января 2016 года в помещение военной прокуратуры Южного региона Украины по адресу: г. Одесса, ул. Пироговская, 11, тел. 731-47-08, для проведения допроса вызывается подозреваемый по уголовному производству № 41015161010001139 Елисеев Сергей Станиславович, который в последний раз был зарегистрирован по адресу: АР Крым, г. Севастополь, пр. Античный, д. 6, кв. 51», - говорится в повестке.

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Как сообщал УНИАН, вице-адмирал обоснованно подозревается в том, что в феврале-марте 2014 года, изменив воинской присяге и с целью содействия иностранной оккупации территории Крыма, совершил дезертирство со службы, а в дальнейшем поступил на воинскую службу в вооруженные силы страны-агрессора и, находясь на должности заместителя командующего Балтийского флота ВМС РФ, способствует этому государству в подрывной деятельности против Украины.

Санкция ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Санкция ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.