В Вене обсуждают расширение мандата ОБСЕ на все пограничные пункты, но позиция РФ неизменна - дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

Дипломат напомнила, что, кроме Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на всей территории Украины, есть еще одна Наблюдательная миссия, которая базируется в пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (эти пункты граничат с украинскими пропускными пунктами «Краснопартизанск» и «Изварино»).

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"Сейчас продолжается дискуссия о том, возможно ли расширить мандат Наблюдательной миссии на другие (пограничные) пункты перехода, но, учитывая позицию одной из стран-участниц... был продлен тот мандат, который был до сих пор, еще на последующие три месяца, и пока что здесь ничего не изменить, но дискуссия в Вене по этому вопросу будет продолжена", - заявила Леендертсе.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2016 года РФ в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на все пограничные пункты на Донбассе.