В Вене обсуждают расширение мандата ОБСЕ на все пограничные пункты, но позиция РФ неизменна - дипломат
Руководитель рабочего штаба по вопросам председательства ФРГ в ОБСЕ Антье Леендертсе заявляет, что в Вене на встречах Постоянного совета ОБСЕ обсуждают вопрос расширения мандата Наблюдательной миссии на все пограничные пункты на Донбассе на участке украинско-российской границы, но позиция РФ остается неизменной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.
Дипломат напомнила, что, кроме Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на всей территории Украины, есть еще одна Наблюдательная миссия, которая базируется в пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (эти пункты граничат с украинскими пропускными пунктами «Краснопартизанск» и «Изварино»).
Читайте такжеГермания в ОБСЕ: урегулирование ситуации на Донбассе невозможно без прекращения огня
"Сейчас продолжается дискуссия о том, возможно ли расширить мандат Наблюдательной миссии на другие (пограничные) пункты перехода, но, учитывая позицию одной из стран-участниц... был продлен тот мандат, который был до сих пор, еще на последующие три месяца, и пока что здесь ничего не изменить, но дискуссия в Вене по этому вопросу будет продолжена", - заявила Леендертсе.
Как сообщал УНИАН, 21 января 2016 года РФ в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на все пограничные пункты на Донбассе.