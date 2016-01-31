Командование АТО может закрыть все пункты пропуска на линии разграничения из-за провокаций боевиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Вместе с этим глашатаи фейковых образований не прекращают распространять ложь, перекидывая вину за свои преступления на Вооруженные Силы Украины. Так, известный фейкомет так называемой ДНР...Басурин недавно в очередной раз обвинил украинских воинов в обстреле мирных жителей", - отмечают в пресс-центре.

Согласно сообщению, на самом деле, 28 января в 21.10 пророссийские наемники из так называемой "ДНР" с БМП и АГС обстреляли контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка" Государственной пограничной службы Украины. 30 января 2016 года в 22.20 под минометный обстрел боевиков попал украинский блокпост, расположенный неподалеку от контрольного пункта "Майорск".

"По оперативной информации члены террористической организации "ДНР" в дальнейшем готовят подобные провокации на Артемовском направлении", - предупреждают в пресс-центре.

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Отмечается, что в связи с тем, что количество провокационных обстрелов украинских контрольных пунктов въезда/выезда увеличивается, и чтобы сорвать возможную провокацию боевиков (обстрел колонны гражданских автомобилей на одном из КПВВ, которую анонсировал Басурин), командование сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей рассматривает возможность временного закрытия контрольных пунктов въезда/выезда, с соответствующим обращением к международным организациям, которые занимаются мониторингом выполнения Минских договоренностей.

В пресс-центре также предоставили фото последствий обстрела террористами "ДНР" КПВВ "Марьинка" и направление, с которого велся огонь. А также видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент обстрела.