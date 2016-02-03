БПП обсуждает кандидатуру Ковальчука на должность министра экономики
12:41, 03 февраля 2016Политика
1187 0
Фракция «Блок Петра Порошенко» обсуждает кандидатуру Ковальчука на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.
Виталий Ковальчук / klichko.org
Как передает корреспондент УНИАН, об журналистам сказал первый заместитель председателя фракции «БПП» Игорь Кононенко.
Читайте такжеБПП озвучил свои кандидатуры в состав нового правительства
На вопрос, кто может заменить Айвараса Абромавичуса на посту министра экономики, Кононенко ответил: «Мы озвучили перечень кандидатур, которые сейчас обсуждаются в нашей фракции, и мы предлагаем обсудить коалиции. Там также есть предложение относительно министра экономики. Есть предложение: первый вице-премьер - министр экономики – г-н Ковальчук. Это звучало внутри нашей фракции».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter