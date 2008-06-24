Тимошенко: никаких досрочных выборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает против проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ, лидером фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКО и первым заместителем руководителя фракции БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ.

«Никаких досрочных выборов», – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, В.КИРИЛЕНКО отметил, что нет смысла снова перекладывать ответственность политиков на граждан Украины и «прибегать к внеочередным выборам».

«Наша Украина» является сторонником стабильной, конструктивной, взвешенной работы и будет призывать к этому все политические силы», – сказал он, отметив, что Украина уже «устала от постоянных выборов». Он также сказал, что выборы в 2006 и в 2007 годах продемонстрировали «уверенную победу» демократических сил.

А.КОЖЕМЯКИН также заявил, что отношение БЮТ к досрочным выборам – отрицательное.