У Луценко расследуют инцидент с зятем Тимошенко

При Министерстве внутренних дел Украины создана следственная комиссия по расследованию инцидента, который произошел в Одессе между военнослужащими внутренних войск МВД и Шоном КАРРОМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, «с целью объективной проверки по факту инцидента, который произошел в Одессе между военнослужащими внутренних войск МВД Украины и Шоном КАРРОМ, в МВД создана следственная комиссия, в состав которой вошел заместитель командующего внутренних войск и сотрудники инспекции по личному составу МВД Украины».

Как отметили в ДСО, эта комиссия на основании объяснений и рапортов военнослужащих, которые непосредственно принимали участие в инциденте, проведет служебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 22 июня МВД опровергло распространенную 21 июня некоторыми СМИ недостоверную информацию о якобы избиении Ш.КАРРОМ работников милиции в Одессе.

В заявлении отмечается, что, по предварительным результатам служебного расследования, которое проводится по факту инцидента, и заключениям судебно-медицинских экспертиз выяснено, что военнослужащие внутренних войск МВД Украины, превысив свои служебные полномочия, немотивированно применили грубую физическую силу в отношении Ш.КАРРА и Евгении ТИМОШЕНКО, нанесли им телесные повреждения, чем спровоцировали конфликт. По результатам служебного расследования будет принято соответствующее решение, заявило МВД Украины.

23 июня Ш.КАРР в комментарии УНИАН высказал мнение, что во время инцидента в Одессе на пляже Ланжерон паботники правоохранительных органов превысили свои полномочия. В то же время он попросил не придавать этому случаю политической окраски.