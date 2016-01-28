Рада не захотела голосовать за законопроект об исключении кандидатов в депутаты из избирательного списка

Как передает корреспондент УНИАН, за включение его к рассмотрению проголосовало всего 184 народных депутата из 345, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предлагается установить, что перечень и очередность кандидатов в депутаты в избирательном списке, определенные партией, не могут быть изменены после подачи документов регистрации Центральной избирательной комиссией до объявления результатов выборов.

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Вместе с тем, после объявления результатов выборов кандидаты в депутаты могут быть исключены из избирательного списка по решению съезда партии.

Решение съезда партии об исключении кандидатов в депутаты из избирательного списка подлежит регистрации в ЦИК.

Сейчас в соответствующем положении определяется только, что перечень и очередность кандидатов в депутаты в избирательном списке определенные партией, не могут быть изменены после подачи документов регистрации ЦИК.