Рада не захотела голосовать за законопроект об исключении кандидатов в депутаты из избирательного списка
Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины» (об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе), регистрационный №3700.
Как передает корреспондент УНИАН, за включение его к рассмотрению проголосовало всего 184 народных депутата из 345, зарегистрированных в сессионном зале.
Документом предлагается установить, что перечень и очередность кандидатов в депутаты в избирательном списке, определенные партией, не могут быть изменены после подачи документов регистрации Центральной избирательной комиссией до объявления результатов выборов.
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Вместе с тем, после объявления результатов выборов кандидаты в депутаты могут быть исключены из избирательного списка по решению съезда партии.
Решение съезда партии об исключении кандидатов в депутаты из избирательного списка подлежит регистрации в ЦИК.
Сейчас в соответствующем положении определяется только, что перечень и очередность кандидатов в депутаты в избирательном списке определенные партией, не могут быть изменены после подачи документов регистрации ЦИК.