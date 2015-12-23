Законопроект об исключении кандидатов из избирательных списков противоречит воле избирателей - эксперт

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

"Закон этот понятен. Сегодняшние партии хотят закрепить за собой вечный статус политических командиров для будущих законодателей и чиновников исполнительной власти. Это не совсем правильно, потому что они должны нести тогда соответственно большую политическую ответственность за работу, а они этого не сделают", - отметил Небоженко.

При этом эксперт считает, что таким проектом закона политические партии хотят получить больше полномочий.

"То есть, такой большой кнут для депутатов, которые могут возмущаться, но депутаты, прошедшие под теми или иными политическими "крышами", не могут влиять на партийное руководство", - добавил политолог.

Небоженко считает, что благодаря таким изменениям в закон "О выборах народных депутатов" может сформироваться феодальная партийная структура, которая была характерна была для Японии 1950-1970-х годов, для довоенной Франции и Соединенных Штатов в начале XX века.

"Там тоже были партийные боссы, которые были выше конгрессменов и выше чиновников", - отметил эксперт.

"Поэтому это на самом деле попытка закрепить, скажем так, за партийным руководством нынешних партий большее влияние на исполнительную и законодательную власть. В этом тоже ничего плохого нет, но надо не забывать, что кандидаты в депутаты - они же получают легитимность не от партийных боссов, а от избирателей", - пояснил Небоженко.

По его словам, проблема состоит в том, что такие инициативы приведут к конфликту между волей избирателей и "политическими интригами партий".

Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации необходимо учитывать сторону избирателей.

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"Если человека уже избрали, то партия здесь особо ничего не может… Она может на следующие выборы не пустить этого человека - это другой вопрос - на этапе выдвижения от партии", - добавил политолог.

Небоженко отметил, что в том случае, если Центральная избирательная комиссия объявила кандидата победителем выборов, тогда начинаются другие правила игры.

"Если он уже является зарегистрированным в ЦИК по результатам голосования, то с этой минуты он уже полноценный представитель народа, а не просто работник той или иной партии", - сказал Небоженко.

Поэтому политолог считает, что необходимо стоять на стороне избирателей, а не на стороне партийных боссов.

Кроме того, он высказал уверенность, что данная законодательная инициатива не только противоречит идее открытых избирательных списков, но и воле избирателей.

"Избиратель как бы приравнивается к воле одного партийного босса… Слово партия - от слова партикулярность, т.е. политическая организация части общества. Поэтому она никак не может быть выше воли избирателя", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, лидеры фракций БПП Юрий Луценко, "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Народный фронт" Максим Бурбак, "Самопомич" Олег Березюк и Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировали законопроект №3700 о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" (в части исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе).

Проектом закона предлагается предоставить партиям право вносить изменения в списки кандидатов в народные депутаты от партии после установления результатов выборов путем исключения, приняв соответствующее решение съезда партии.

Сегодня, 23 декабря, Верховная Рада не включила этот законопроект в повестку дня сессии.