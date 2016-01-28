Нардеп от БПП обвинил команду Саакашвили в незаконной раздаче земли в обмен на квартиры

Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил народный депутат, член фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов.

Нардеп отметил, что эта информация всплыла из электронной переписки советника Саакашвили Резникова с застройщиками.

"Из этой переписки следует, что крупная одесская строительная фирма обратилась к губернатору с просьбой выделить 75 соток земли, принадлежащих Министерству обороны для строительства многоэтажки на Французском бульваре. И уже 17 сентября Саакашвили абсолютно бесплатно отдает им землю Минобороны. Уже 20 сентября советник Саакашвили обратился к этой фирме с требованием отдать им три квартиры: одну трехкомнатную и две двухкомнатных за распоряжение о выделении земли", - заявил Голубов.

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По словам народного депутата, эти квартиры были выделены "буквально через неделю" в элитной многоэтажке "Королевские сады" на Французском бульваре, 60.

"Одна из этих квартир уходит первому заместителю Саакашвили Владимиру Жмаку. Другая - заместителю Генерального прокурора Давиту Сакварелидзе, а трехкомнатная квартира ушла старейшине этого коррупционного аула Мишке-Грузинчику", - сказал он.

По словам Дмитрия Голубова, стоимость этих квартир без ремонта составляет около 1 миллиона долларов.

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"Это одно решение и миллион долларов. А таких решений они уже наштамповали, как машинка Зингера. И они сегодня проводят антикоррупционные форумы. Мы требуем от НАБУ, от Генпрокуратуры установить номинальных владельцев этих квартир", - резюмировал член фракции БПП.