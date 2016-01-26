Яценюк обсудил с премьером Эстонии вопросы реализации Соглашения о ЗСТ и получения безвизового режима

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, Яценюк выразил благодарность за ощутимую помощь эстонских партнеров в деле внутренних национальных преобразований и надежную позицию Эстонии в защиту территориальной целостности и безопасности нашего государства.

Во время многих новых международных вызовов и угроз, подчеркнул он, «очень важно, чтобы Украина оставалась на мировых радарах». Яценюк также выразил надежду, что в этом году граждане Украины получат возможность безвизовых поездок в ЕС: "Украина сделала все важные шаги, необходимые для получения безвизового режима. Ожидаем, что Европейская Комиссия примет соответствующее решение как можно скорее».

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Премьер-министр Эстонии высказал солидарность и твердую поддержку Украине, территориальной целостности и безопасности нашего государства. По его словам, дело поддержки и помощи Украине должно оставаться приоритетом для Европейского Союза. «Убежден, что в ЕС все понимают это», - подчеркнул он. Рийвас также выразил убеждение, что не должно быть никаких препятствий на пути к безвизовому режиму между Украиной и ЕС.

Отдельно собеседники обсудили тематику реализации Соглашения о зоне свободной торговли Украины и ЕС, которое вступило в силу с 1 января 2016 года. Обращаясь к эстонскому коллеге, Яценюк выразил надежду о поддержке со стороны ЕС украинской экономики, учитывая факт торгового давления и эмбарго со стороны России.

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Главы украинского и эстонского правительств обменялись мнениями относительно главных вопросов повестки дня сотрудничества двух государств. Особое внимание было обращено на сотрудничество в области электронного управления и применения передовых технологий для упрощения предоставления государством услуг украинским гражданам.

Также речь шла об актуальных темах регионального взаимодействия. Премьер-министры двух стран выразили единство позиции относительно недопущения реализации проектов, которые могли бы повредить энергетической безопасности ЕС и Украине, в частности намерений Кремля реализовать так называемый «Северный поток-2».