В УКРОПе заявили, что репрессии против объединения и Корбана лично направлены на уничтожение оппозиции

В Украине началась кампания по уничтожению и дискредитации оппозиционных сил. Об этом говорится в официальном заявлении "Объединения патриотов – УКРОП".

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"Украинское объединение патриотов – УКРОП" продолжает находиться под беспрецедентным давлением со стороны власти. Политические репрессии против членов и сторонников партии, политическое заключение Геннадия Корбана, клевета в отношении УКРОПа со стороны карательных органов – все это является взаимосвязанными элементами хорошо спланированной, организованной и профинансированной кампании с системного уничтожения оппозиции в Украине", - говорится в заявлении.

В организации считают, что эта кампания инспирирована и режиссируется властью и нацелена на то, чтобы лишить Геннадия Корбана статуса политически репрессированного лица, заблокировать работу партии, дискредитировать УКРОП и подорвать доверие к партии со стороны граждан Украины и международного сообщества.

Кроме того, в политсовете УКРОПа заявляют, что лидер объединения Геннадий Корбан "общение с которым максимально ограничено из-за политически мотивированного ареста, находится под целенаправленным психологическим давлением и дезинформационным влиянием".

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В связи с этим политсовет партии единогласно поддержал продолжение борьбы за освобождение Корбана, как и борьбы за освобождение других политзаключенных.

"Избрание нового председателя политсовета УКРОПа имело исключительно технический характер и позволит партии продолжить политическую оппозиционную деятельность за коренное изменение системы власти в Украине", - добавили в объединении.