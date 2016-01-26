Временный глава политсовета УКРОПа заявил, что никогда не был помощником регионала Царева

Об этом Денис Борисенко сообщил в своем заявлении, опубликованном на его странице в сети Facebook, относительно информации о якобы его работе в 2012-2014 годах помощником депутата Олега Царева, которую распространили некоторые СМИ.

«Официально заявляю, что никогда не писал заявления о назначении меня помощником на то время народного депутата Олега Царева, и никаких документов, которые это подтверждают, не получал», – заявил политик.

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Он добавил, что обратился за разъяснением по этому вопросу в соответствующие органы Верховной Рады, однако до сих пор не получил никаких копий документов, которые подтверждали бы его назначение помощником бывшего нардепа. Зато ему сообщили, что «удостоверение помощника Олега Царева было получено в марте 2013 года другим лицом и сдано им в декабре того же года».

Денис Борисенко подчеркнул, что любое сотрудничество между ним и Олегом Царевым невозможно в принципе, ведь именно по его судебному иску будущий лидер сепаратистов был лишен в 2006 году мандата депутата Днепропетровского областного совета, а, следовательно, – потерял возможность быть избранным его председателем, к чему очень стремился.

Из-за противодействия политическим посягательствам Олега Царева, по словам Дениса Борисенко, в то время он получал многочисленные угрозы физической расправы. «Учитывая приведенные факты, я прошу журналистов прекратить распространение неправдивой информации обо мне и вынужден напомнить некоторым СМИ и политикам о возможной судебной ответственности за клевету», – добавил политик.

Денис Борисенко также объяснил, как в Верховной Раде оказались его документы. В 2013 году он получил предложение занять пост советника комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Для оформления на эту должность он заполнил личную карточку, предоставил копии паспорта и идентификационного кода. Никаких других документов или заявлений в любые другие подразделения Верховной Рады он не подавал, утверждает временный председатель политсовета УКРОПа. Более того, политик отметил, что советником в аграрном комитете ВРУ также не стал.