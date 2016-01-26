"Видродження" требует вернуть финансирование профессионально-технического образования из государственного бюджета

Об этом во время брифинга в Верховной Раде во вторник заявил народный депутат группы “Партия “Видродження” Василий Гуляев.

По его словам, с начала года в адрес группы депутатов поступают многочисленные обращения коллективов профессионально-технических учебных заведений из разных регионов Украины.

“С нового года профессионально-технические училища перешли на обеспечение местных бюджетов. Далеко не все города могут даже частично обеспечивать профессионально-технические заведения финансированием, а это – заработная плата преподавателей, сотрудников ПТУ. Я уже не говорю о стипендии, которые должны получать дети”, – рассказал Василий Гуляев.

Он добавил, что существует и другая сторона проблемы – это обучение студентов из других населенных пунктов.

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“Города для сокращения расходов на содержание ПТУ могут в любой момент принять решение, что дети из малообеспеченных семей из ближних населенных пунктов просто не смогут учиться в этом заведении. Потому что их обучение должен оплачивать бюджет другого города”, – подчеркнул Василий Гуляев.

Нардеп предложил внести изменения в законодательство, предусмотрев финансирование профессионально-технического образования из государственного бюджета.