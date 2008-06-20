Черновецкий не понимает, чем Киевсовет хуже Верховной Рады

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ при поддержке депутатов намерен обратиться в Конституционный Суд Украины для разъяснений о сроках работы Киевсовета в связи с внеочередными выборами депутатов совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя свое заявление на заседании коллегии Киевской городской государственной администрации.

«Поскольку с региональными советами поступали не очень корректно, мы, я думаю, соберем 45 голосов и обратимся в Конституционный Суд для того, чтобы прежде чем назначать выборы, те, кто это делает незаконно, знали о последствиях», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его мнению, в принципе никаких разъяснений на сегодняшний день по этому поводу не должно быть, поскольку в Конституции все предусмотрено.

«У нас нет выборов тех, которые в Киеве происходили. У нас есть обычные выборы и обычные термины», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его словам, любое сокращение конституционного срока работы депутатов Киевсовета будет являться произволом.

«Если Верховная Рада сейчас проработала два года, ушла в отставку, потом снова пришла на работу, - никто не ставит вопрос о том, сколько лет ей работать. Почему этот вопрос должен подниматься для Киевсовета?», - спросил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на заседании коллегии КГГА заявил, что надеется на разъяснение КС относительно периода его пребывания в должности Киевского городского головы в связи с проведенными в столице внеочередными выборами 25 мая мэра и Киевсовета.

«У нас впереди, если Конституция будет выдержана, еще четыре года работы моей и пять лет – для Киевсовета. Я надеюсь, что Конституционный Суд даст разъяснение по этому вопросу, и больше повторных выборов в Украине не будет», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.