Кириленко признался, кого уговаривают спасать коалицию

С народным депутатом Украины Иваном ПЛЮЩОМ (фракция НУ-НС) ведутся консультации о возможном его вступлении в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, «консультации на эту тему ведутся».

В.КИРИЛЕНКО отметил: «Мы прорабатываем все варианты восстановления такого количества голосов, которое позволит иметь результативное голосование». «Мы являемся твердыми сторонниками демократической коалиции, но такую же твердость мы хотели бы видеть от наших партнеров», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он выразил надежду, что «никакого возврата к каким-либо сепаратным переговорам о возможных изменениях в Конституцию с партиями оппозиции уже не будет».