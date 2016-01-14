Прокуроры хотят подделать результаты экспертизы, чтобы заявить о нарушении Корбаном условий домашнего ареста - адвокат

Об этом 14 января на своей странице в сети Facebook написала адвокат политика Оксана Томчук, отметив, что информацию о таких намерениях она получила от анонимного источника.

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«В прокурорской голове созрел «гениальный» план – устройство, которое все еще находится на ноге Геннадия, сегодня же должны снять, чтобы до дня заседания сделать «нужную» экспертизу, которая на самом деле уже написана, причем именно так, как нужно прокурорам», – написала Оксана Томчук.

По ее словам, результаты соответствующей «экспертизы» должны установить якобы факт вмешательства в браслет и нарушение условий меры пресечения в виде домашнего ареста.

По мнению адвоката, таким образом правоохранители хотят оправдать так называемые «маски-шоу-2», когда 24 декабря 2015 года политика насильно забрали из его квартиры и в сопровождении шести автобусов со спецназовцами привезли в Киев.

«Сегодня мы собрали сплетни от нардепов, близких к правоохранительным органам: прокурорские активно распространяют бред, что якобы Геннадий Корбан во время домашнего ареста неоднократно снимал с себя браслет и выезжал на какие-то тайные встречи», – сообщила правозащитница.

При этом адвокат Томчук обратила внимание на то, что все время, пока Геннадий Корбан находился под домашним арестом, его жилье было круглосуточно окружено сотрудниками СБУ, а полицейские приходили на проверки иногда даже по несколько раз в день.

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«Я официально предупреждаю – не играйте», – предостерегла прокуроров правозащитница, отметив при этом, что подделку любой экспертизы легко установить, тогда как отбывать наказание за такие фальсификации придется «долго и некомфортно».

Напомним, 13 января Апелляционный суд Киева отложил на 22 января рассмотрение жалобы защитников Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о его содержании под стражей.