Тимошенко: у Януковича силенок не хватит

Премьер Юлия Тимошенко считает, что президент Виктор Ющенко должен приложить силы для сохранности демократической коалиции.

Об этом Тимошенко рассказала в интервью "Украинской правде" в Брюсселе.

"Я убеждена, что демократическая коалиция сохранится. А то, что там есть какие-то сложности, я думаю, что президент со своей частью демократической коалиции эти сложности решит", - сказала она.

Тимошенко добавила, что поддерживает действия своей фракции, которая блокировала работу парламента в четверг.

"Я думаю, это связано с всеми провокациями, которые готовит Партия регионов. Наша команда никогда не занимается вещами неэффективными, негативными. Значит, есть необходимость в том, что наши депутаты блокируют трибуну", - добавила она.

Сейчас, по словам Тимошенко, Партия регионов занимается "нагнетанием ситуации" в государстве.

"Их действия просто направлены на дестабилизацию в стране и больше ничего", - сказала она

На вопрос, является ли конечной целью действий Партии регионов отставка правительства Тимошенко, сама премьер ответила: "Силенок им не хватит сделать любую отставку".

"У Партии регионов план моей отставки зреет с первого дня после окончания внеочередных выборов. У них никаких других мыслей нет. Но, как и вся их суета – эта суета закончится ничем", - сказала Тимошенко.