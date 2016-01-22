Порошенко принял приглашение премьера Норвегии посетить страну в этом году
Президент Украины Петр Порошенко в Давосе принял приглашение премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг посетить страну в 2016 году.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
"Петр Порошенко принял приглашение Эрны Сольберг осуществить визит в Королевство Норвегия в 2016 году", - сказано в сообщении.
Президент проинформировал главу норвежского правительства о ситуации на Донбассе, в частности попытки России и контролируемых ею боевиков обострить безопасную ситуацию в регионе, а также о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму.
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"Собеседники подчеркнули важность сохранения санкций против России как действенного механизма для побуждения России выполнять Минские договоренности", - говорится в сообщении.
Президент проинформировал о ходе масштабных реформ в Украине.
Премьер-министр Норвегии отметила усилия украинских властей и заверила, что норвежская сторона будет продолжать оказывать поддержку Украине на пути глубоких преобразований.
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