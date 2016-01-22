Порошенко поздравил премьера Нидерландов с началом председательства его страны в Совете ЕС

Об этом он сказал во время двусторонней встречи в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко назвал среди ключевых вопросов повестки дня отношений Украина-ЕС в первом полугодии 2016 года функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, решение Совета ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины уже в этом году, а также вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте такжеПорошенко заявляет, что Россия не демонстрирует готовности выполнять Минские соглашения

«Собеседники скоординировали позиции в контексте предстоящего консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который состоится в Нидерландах 6 апреля 2016 года», - отметили в пресс-службе.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую солидарность и единство Европейского Союза в вопросе поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеПравительство Нидерландов будет просить поддержать Соглашение об ассоциации с Украиной на референдуме

Собеседники также подчеркнули важность сохранения санкций против РФ за невыполнение Минских договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в экономической и инвестиционной сферах, а также в сфере технической помощи. Порошенко подтвердил заинтересованность украинской стороны в визите в ближайшее время бизнес-миссии во главе с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов, а также в проведении в Нидерландах масштабного украинско-нидерландского бизнес-форума.