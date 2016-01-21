В БПП хотят создать международный экспертный совет при ВР по реформированию сектора безопасности

Как сообщает пресс-служба БПП, Фриз приняла участие в международной конференции: «Мониторинг вызовов управлению в секторе безопасности Украины: состояние и потребности», которую организовал Центр им. А. Разумкова совместно с DCAF.

В ходе своего выступления на конференции депутат подчеркнула необходимость повышения уровня гражданского контроля в секторе безопасности.

Она отметила, что сегодня, несмотря на наличие законодательной базы для парламентского контроля, существуют объективные проблемы с практической реализацией подотчетности силовиков Верховной Раде.

«Несмотря на аргументы о нехватке компетентности народных избранников в контексте их допуска к закрытой информации, что может стать причиной утечки секретной информации и нанесения ущерба нацбезопасности и обороне, считаю, что есть эффективный путь для их устранения. А именно, во-первых, снятие депутатской неприкосновенности. Во-вторых, введение уголовной ответственности за разглашение тайной информации со стороны законодательной ветви власти», – подчеркнула депутат.

Читайте такжеНардеп предупредила о рисках в случае недостаточного финансирования украинских военных на границе

Фриз также отметила, что сущность парламентского контроля в сфере безопасности заключается не в попытке искать ошибки и нарушения со стороны руководителей силовых учреждений.

«Контроль – это получение достоверной информации о состоянии ситуации в секторе безопасности, с целью более активного и эффективного реагирования со стороны парламента. То есть, в первую очередь он должен способствовать координации усилий как в ходе реформирования сектора безопасности, так и во время исполнения им своих текущих функций. Именно поэтому, считаю необходимым создать при парламенте международный экспертный совет по вопросам реформирования сектора безопасности, к которому привлечь специалистов, которые разбираются в реформах сектора безопасности», – отметила нардеп.

По ее словам, реформы должны писать и предлагать на рассмотрение профессионалы, которые не только обладают опытом проведения реформ в этом направлении, но и имеют глубокие знания относительно примеров реформирования силовых ведомств в странах НАТО.

«Ждать основательных текстов по реформированию сектора безопасности только от военных мы не имеем времени. Ведь на государственном уровне задекларировали амбициозную цель – вступление в НАТО в 2020 году. Поэтому двигаться на этом пути должны качественно и эффективно. А задачи перед нами стоят важнейшие: обновление нормативной базы и бюджетное обеспечение деятельности. Обе в сфере ответственности парламента. Кроме того, повышение парламентского контроля над осуществлением реформ поможет устранить риски невыполнения или торможения определенных решений со стороны руководства силовых структур, содействовать качественному развитию сотрудничества с иностранными партнерами, предотвратить возникновение конфликтов в публичной сфере», – сказала Фриз.

Читайте такжеВ БПП заявляют, что только ликвидация ПМР устранит военную угрозу для Украины

Она добавила, что увеличение бюджета, численности войск, предоставление дополнительных полномочий могут считаться в обществе оправданными лишь при условии одновременного укрепления демократического гражданского контроля над сектором безопасности.

«Эффективный парламентский контроль в секторе безопасности – это контроль использования средств избирателей-налогоплательщиков», – резюмировала Фриз.