В БПП хотят создать международный экспертный совет при ВР по реформированию сектора безопасности
Нардеп из фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз выступает за создание международного экспертного совета при парламенте по реформированию сектора безопасности.
Как сообщает пресс-служба БПП, Фриз приняла участие в международной конференции: «Мониторинг вызовов управлению в секторе безопасности Украины: состояние и потребности», которую организовал Центр им. А. Разумкова совместно с DCAF.
В ходе своего выступления на конференции депутат подчеркнула необходимость повышения уровня гражданского контроля в секторе безопасности.
Она отметила, что сегодня, несмотря на наличие законодательной базы для парламентского контроля, существуют объективные проблемы с практической реализацией подотчетности силовиков Верховной Раде.
«Несмотря на аргументы о нехватке компетентности народных избранников в контексте их допуска к закрытой информации, что может стать причиной утечки секретной информации и нанесения ущерба нацбезопасности и обороне, считаю, что есть эффективный путь для их устранения. А именно, во-первых, снятие депутатской неприкосновенности. Во-вторых, введение уголовной ответственности за разглашение тайной информации со стороны законодательной ветви власти», – подчеркнула депутат.
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Фриз также отметила, что сущность парламентского контроля в сфере безопасности заключается не в попытке искать ошибки и нарушения со стороны руководителей силовых учреждений.
«Контроль – это получение достоверной информации о состоянии ситуации в секторе безопасности, с целью более активного и эффективного реагирования со стороны парламента. То есть, в первую очередь он должен способствовать координации усилий как в ходе реформирования сектора безопасности, так и во время исполнения им своих текущих функций. Именно поэтому, считаю необходимым создать при парламенте международный экспертный совет по вопросам реформирования сектора безопасности, к которому привлечь специалистов, которые разбираются в реформах сектора безопасности», – отметила нардеп.
По ее словам, реформы должны писать и предлагать на рассмотрение профессионалы, которые не только обладают опытом проведения реформ в этом направлении, но и имеют глубокие знания относительно примеров реформирования силовых ведомств в странах НАТО.
«Ждать основательных текстов по реформированию сектора безопасности только от военных мы не имеем времени. Ведь на государственном уровне задекларировали амбициозную цель – вступление в НАТО в 2020 году. Поэтому двигаться на этом пути должны качественно и эффективно. А задачи перед нами стоят важнейшие: обновление нормативной базы и бюджетное обеспечение деятельности. Обе в сфере ответственности парламента. Кроме того, повышение парламентского контроля над осуществлением реформ поможет устранить риски невыполнения или торможения определенных решений со стороны руководства силовых структур, содействовать качественному развитию сотрудничества с иностранными партнерами, предотвратить возникновение конфликтов в публичной сфере», – сказала Фриз.
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Она добавила, что увеличение бюджета, численности войск, предоставление дополнительных полномочий могут считаться в обществе оправданными лишь при условии одновременного укрепления демократического гражданского контроля над сектором безопасности.
«Эффективный парламентский контроль в секторе безопасности – это контроль использования средств избирателей-налогоплательщиков», – резюмировала Фриз.