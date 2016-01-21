Порошенко призвал МККК активнее работать для освобождения заложников, в том числе Сенцова и Савченко

Как сообщает пресс-служба главый государства, в ходе ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе он провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Порошенко высоко оценил инициативу МККК по созданию координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом на Донбассе, и помощь, которую оказывает миссия МККК в Украине внутренне перемещенным лицам из оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Порошенко призвал Маурера активизировать усилия МККК для освобождения всех украинских заложников - как находящихся на оккупированных территориях, так и тех, которые содержатся в России, в частности, Олега Сенцова и Надежду Савченко.

Президент Украины также отметил важность позиции МККК в вопросе нарушения прав человека в Крыму в отношении крымских татар.

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Маурер отметил, что МККК остается надежным партнером в преодолении тех вызовов, которые стоят перед Украиной. Он сообщил о намерениях привлечь на гуманитарную деятельность миссии МККК в 2016 году более 64 миллаонов долларов в дополнение к почти 100 миллионам долларов, которые были потрачены на реализацию проектов помощи в Украине на протяжении 2014-2015 годов.