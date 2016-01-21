Нардеп Куприй призывает ВСЮ рассмотреть увольнение одиозного судьи Чауса 28 января
Народный депутат Украины, член политсовета УКРОПа Виталий Куприй призывает Высший совет юстиции рассмотреть вопрос об увольнении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на заседании 28 января.
С соответствующим заявлением нардеп обратился к членам ВСЮ перед началом сегодняшнего заседания.
Политик напомнил, что увольнение Чауса за вынесение заведомо неправосудных решений в отношении активистов Революции достоинства ВСЮ должен был рассмотреть еще 17 декабря, однако на то заседание судья не явился якобы из-за болезни.
Куприй отметил, что неявка не была обусловлена уважительными причинами, как того требует закон. Уже через несколько дней Чаус внезапно выздоровел, приступил к исполнению своих обязанностей в Днепровском райсуде Киева и даже рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении меры пресечения председателю политсовета УКРОПа Геннадию Корбану, проведя более чем 30-часовое заседание по этому делу.
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Нардеп также сообщил, что подал письменное депутатское обращение в ВСЮ, где указан ряд дополнительных фактов нарушения присяги судьей Чаусом. В частности, речь идет о вынесении им решений, которые предоставляют правоохранителям право изымать оригиналы судебных дел из других производств, что может привести к их фальсификации.
Кроме того, во время заседания 21 января членам ВСЮ был передан перечень злоупотреблений, допущенных Чаусом во время процесса над Корбаном и задержанным по его делу.
«Я прошу вас рассмотреть эти вопросы и сообщить общественности о принятом решении», – заявил Куприй, подчеркнув при этом, что в соответствии со статьей 32 закона о Высшем совете юстиции, в случае повторной неявки судьи Чауса на заседание ВСЮ имеет право рассмотреть этот вопрос без его участия.
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