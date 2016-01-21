Нардеп Куприй призывает ВСЮ рассмотреть увольнение одиозного судьи Чауса 28 января

С соответствующим заявлением нардеп обратился к членам ВСЮ перед началом сегодняшнего заседания.

Политик напомнил, что увольнение Чауса за вынесение заведомо неправосудных решений в отношении активистов Революции достоинства ВСЮ должен был рассмотреть еще 17 декабря, однако на то заседание судья не явился якобы из-за болезни.

Куприй отметил, что неявка не была обусловлена ​​уважительными причинами, как того требует закон. Уже через несколько дней Чаус внезапно выздоровел, приступил к исполнению своих обязанностей в Днепровском райсуде Киева и даже рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении меры пресечения председателю политсовета УКРОПа Геннадию Корбану, проведя более чем 30-часовое заседание по этому делу.

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Нардеп также сообщил, что подал письменное депутатское обращение в ВСЮ, где указан ряд дополнительных фактов нарушения присяги судьей Чаусом. В частности, речь идет о вынесении им решений, которые предоставляют правоохранителям право изымать оригиналы судебных дел из других производств, что может привести к их фальсификации.

Кроме того, во время заседания 21 января членам ВСЮ был передан перечень злоупотреблений, допущенных Чаусом во время процесса над Корбаном и задержанным по его делу.

«Я прошу вас рассмотреть эти вопросы и сообщить общественности о принятом решении», – заявил Куприй, подчеркнув при этом, что в соответствии со статьей 32 закона о Высшем совете юстиции, в случае повторной неявки судьи Чауса на заседание ВСЮ имеет право рассмотреть этот вопрос без его участия.

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