Следующее заседание контактной группы пройдет 27 января

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 27 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 27 января", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

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Как сообщал УНИАН, по результатам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске пресс-секретарь представителя Украины констатировала, что представители боевиков сорвали запланированный обмен заложниками, который должен был включать 50 человек с обеих сторон.

Договоренность об обмене заложниками была достигнута участниками Контактной группы 13 января.