Следующее заседание контактной группы пройдет 27 января
Договоренность об обмене заложниками была достигнута участниками Контактной группы 13 января.
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 27 января.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 27 января", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.
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Как сообщал УНИАН, по результатам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске пресс-секретарь представителя Украины констатировала, что представители боевиков сорвали запланированный обмен заложниками, который должен был включать 50 человек с обеих сторон.
Договоренность об обмене заложниками была достигнута участниками Контактной группы 13 января.