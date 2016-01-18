Грызлов рассказал о своей роли в трехсторонней контактной группе

Об этом Грызлов сказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

Представитель РФ в контактной группе не считает, что переговоры зашли в тупик, и его задача – разъяснить это участникам процесса.

"Мы не рассматриваем текущую ситуацию как тупик. Есть множество путей и прорывных вариантов действия. Моя задача - разъяснить это участникам процесса", - заявил Грызлов.

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"Есть силы, заинтересованные, чтобы ситуация находилась в тупике. И хуже того, некоторые хотят избежать ответственных поступков по реализации Минских соглашений, и поэтому им выгодно представить положение дел как тупиковое. Но у меня нет сомнений, что в настоящее время мы можем серьезно продвинуться в реализации Минских соглашений. Мои встречи и в Киеве, и в Минске это только подтверждают", - сказал он.

Также он добавил, что альтернативы Минским соглашениям не существует.

"Когда стало понятно, что пункты соглашений в 2015 году выполнены не будут, было принято решение продолжить минский формат в 2016 году. РФ придерживается тех позиций и мер, которые были закреплены 12 февраля 2015 года в Минске, у нас нет оснований говорить о любых других договоренностях", - добавил Грызлов.

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Как сообщал УНИАН, бывшего спикера Государственной думы Российской Федерации Бориса Грызлова назначен полномочным представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.