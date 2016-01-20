Реализация права на справедливый суд в Херсоне может быть заблокирована на три месяца - СМИ

Учитывая предыдущий опыт в вопросе ликвидации и образования судов, можно прогнозировать, что в Херсоне реализацию права граждан на справедливый суд будет заблокирован ориентировочно на три месяца, пишет Закон и Бизнес.

Напомним, Указом Президента от 19.01.2016 №15 в городе Херсон ликвидированы три районные суда: Днепровский, Комсомольский и Суворовский, а также создан Херсонский городской суд. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Стоит заметить, что с одной стороны, с момента ликвидации райсудов, их судьи фактически теряют полномочия принимать любые решения, творить правосудие. С другой стороны, отправлению правосудия новообразованным судом предшествуют обычные в таких случаях регистрационные процедуры юридического лица, а также процесс перевода судей или набор новых служителей Фемиды.

Эти процедуры, как показывает практика, могут затянуться на месяцы. Так, в 2012 году от момента ликвидации Замостянского, Ленинского и Старогородского райсудов Винницы (Указ от 05.07.2012) до начала работы новообразованного Московского городского суда (15 октября) прошло более чем три месяца.