ЕС поможет Украине реализовать ожидания граждан на справедливый суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам накануне визита в Киев командующий гражданскими операциями ЕС, директор отдела гражданского планирования Европейской службы внешних действий Кеннет Дин.

По его словам, именно в этом заключается мандат совещательной миссии ЕС в Украине, которая помогает в проведении реформ гражданского сектора безопасности. (Совещательная миссия, которая была образована Советом ЕС 22 июля, начала работу в Украине с 1 декабря 2014 года. Непосредственно Дин отчитываются верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини).

”На эту миссию возложена ответственность помочь установить европейские стандарты и международные принципы того, каким должно быть правосудие. Люди должны уважать верховенство право, и оно должно применяться ко всем. Верховенство права должно судить действия людей, не личности. Мы будем работать в партнерстве с правительством, чтобы внедрить стандарты верховенства права, которое будет применяться по всей Украине”, - сказал командующий.

Читайте такжеШокин: Закон должен действовать для всех одинаково

По словам Дина, мандат миссии распространяется на предоставление помощи в проведении реформы гражданского сектора безопасности, судебной системы, которая включает милицию, Национальную гвардию, пограничную службу. ”Наш мандат распространяется на сектор верховенства права. Процесс любых реформ порой бывает неудобным, но у нас есть полная поддержка правительства, офиса президента, чтобы положить начало этим реформам. Этого хочет украинский народ, и это то, чего он требует. У нас хорошие и конструктивные рабочие отношения с украинской стороной”, - отметил он.

Командующий убежден, что каждый гражданин должен ”иметь доступ к верховенству права по всей стране”. ”Правосудие это о том, чтобы обращаться с гражданами достойным образом. Мы будем пытаться помочь украинской власти обеспечить веру людей в справедливое правосудие и предоставить доступ к верховенству права. Все, что этому мешает, и есть коррупция. Люди должны доверять и уважать государственные институты и право. Это о том, чтобы перестраивать доверие, а не только о том, чтобы изменить законодательство”, - заявил Дин.

По его словам, эта миссия важна для ЕС, потому что проведение реформ необходимо. ”Всегда хорошо намереваться провести реформы, и наша миссия будет катализатором, чтобы помочь украинскому правительству и институтам верховенства права определить программы и выполнить реформы”, - отметил командующий.

Отвечая на вопрос УНИАН, как долго может длиться реформирования гражданского сектора безопасности, Дин отметили, что программа ”реформ никогда не заканчивается по определению”. ”Если я смотрю на мою страну - Объединенное королевство, в частности на Северную Ирландию, программа реформ полиции заняла до восьми лет. А это маленькая страна. Программа реформ длится столько, сколько она должна длиться. Но реформы должны выполнять украинский народ и правительство. Мы будем помогать ускорить и улучшить это советами. Я не знаю, сколько это может длиться”, - сказал он.

Говоря о наличии механизма проверки и контроля реализации этих реформ, командующий выразил убеждение, что лучшим показателем процесса является гражданское общество. ”Важно, что говорит общество, люди, потому что они и являются настоящими судьями”, - подчеркнул Дин.

Он будет находиться в Киеве с 18 по 20 марта.