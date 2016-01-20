КС сообщил, когда объявит решение по изменениям в Конституцию в части правосудия

18:27, 20 января 2016
Политика
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Конституционный суд объявит решение относительно конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части правосудия 22 января.

конституционный суд / Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении суда.

Сегодня КС на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по обращению Верховной Рады относительно предоставления заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

В этом деле суд сделал заключение, которое будет обнародовано 22 января в 10:00.

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