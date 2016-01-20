СБУ ответила по поводу визита представителя РФ в контактной группе Грызлова в Киев (документ)

Об этом говорится в ответе Службы безопасности, передает "Апостроф".

"Службой безопасности Украины не принималось решение о запрете въезда в Украину гражданина РФ Грызлову Борису Вячеславовичу", - отмечается в документе.

Напомним, СМИ сообщали, что представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов во время визита в Киев привозил предложения Кремля относительно завершения войны на Донбассе.

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Кроме того, ранее народный депутат Украины от «Батькивщины» Игорь Луценко обратился в Службу безопасности Украины по поводу допуска на территорию Украины члена Совета безопасности РФ Бориса Грызлова, который находится под санкциями Европейского Союза.